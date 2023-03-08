«Мне страшно»: парикмахер шокировала народ, озвучив последствия сна с мокрыми волосами

Сон с мокрыми волосами может не только помочь зафиксировать прическу, но и привести к весьма серьезным проблемам. В этом уверена профессиональный стилист из Техаса, которая делится советами в социальных сетях под ником Visible Changes Hair.

По словам эксперта, перед тем как лечь спать, необходимо тщательно высушить волосы. В противном случае это может стать причиной дерматита кожи и образования перхоти, а также ломкости локонов. Помимо этого, из-за мокрых волос может появиться грибок и кандидоз, опасное инфекционное заболевание.

Неожиданные новости шокировали подписчиков блогера. Короткий ролик мгновенно стал вирусным, собрав тысячи просмотров, а впечатленные фанаты не смогли скрыть свое удивление и поблагодарили звезду социальных сетей за советы.