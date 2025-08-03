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Киноафиша Статьи «Мне плюнули в душу, жалкая подделка»: «Мастера и Маргариту» Локшина после премьеры не ругал только ленивый — но с сериалом Бортко было то же самое

«Мне плюнули в душу, жалкая подделка»: «Мастера и Маргариту» Локшина после премьеры не ругал только ленивый — но с сериалом Бортко было то же самое

3 августа 2025 15:42
«Мне плюнули в душу, жалкая подделка»: «Мастера и Маргариту» Локшина после премьеры не ругал только ленивый — но с сериалом Бортко было то же самое

Поклонники книги, похоже, не примут никакую экранизацию, кто бы ее не снимал.

Если верить интернету, в 2024 году случилась катастрофа: «Мастера и Маргариту» снова экранизировали — и снова все не то. Цыганов не Мастер, Снигирь не Маргарита, Аугуст Диль вообще какой Воланд? А Азазелло-то, Азазелло! Зрители шумели, спорили, страдали — и тосковали по «великому» сериалу Бортко 2005 года. Только вот… в 2005-м все было абсолютно так же.

Стоит пролистать старые форумы — и вот уже из прошлого доносятся знакомые стоны:

«Мне плюнули в душу, жалкая подделка»: «Мастера и Маргариту» Локшина после премьеры не ругал только ленивый — но с сериалом Бортко было то же самое

«Престарелый Воланд-Басилашвили — ха-ха, 100500 раз», «Мне, как человеку, считающему ММ книгой личной, интимной, плюнули в душу», «Жалкая подделка»,

«Меня больше всего поразил Басилашвили в роли Воланда, ибо с описанием в книге он не стыкуется вообще никак».

В общем, прошло двадцать лет — а ничего не изменилось. Булгаков как будто сам проклял любые попытки перенести роман на экран. Каждое новое прочтение вызывает гнев и разочарование, потому что каждый несет в себе своего Воланда, свою Маргариту, своего кота. А режиссеры, увы, не телепаты: они выбирают один вариант — и обижают остальных.

«Мне плюнули в душу, жалкая подделка»: «Мастера и Маргариту» Локшина после премьеры не ругал только ленивый — но с сериалом Бортко было то же самое

Парадокс в том, что и у Бортко, и у Локшина были свои удачные находки. Много их! Кто-то до сих пор вспоминает музыку Игоря Корнелюка. Кто-то пересматривает недавний фильм из-за Диля. Но в финале у поклонников книги все сходится в один и тот же вердикт: «Не то».

Вывод? Экран не справляется с «Мастером и Маргаритой». Не потому, что режиссеры плохи. А потому что читатели слишком хорошо знают, как должно быть. И потому каждый следующий фильм заранее обречен стать фанфиком — по сравнению с версией, что у каждого в голове.

Ранее мы писали: Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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