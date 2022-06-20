«Мне очень тяжело»: Утяшева поделилась болью о браке с Волей

Ляйсан Утяшева рассказала о неожиданных проблемах в жизни с Павлом Волей. Знаменитость разоткровенничалась в эфире собственного YouTube-шоу «Дерзкая готовка ».

По словам гимнастки, для поддержания стройной фигуры ей приходится не только активно заниматься спортом, но и держать себя на весьма строгой диете. Утяшева лишь изредка позволяет себе запрещенные продукты. При этом ее супруг совершенно не ограничивает себя в еде, что, как оказалось, очень задевает его жену. Особенно Воля наслаждается едой в отпуске, когда ест, как уверена гимнастка, по 12 часов подряд.

«Мне очень тяжело с человеком, которому можно все», — рассказывает гимнастка.

Также спортсменка призналась, что дополнительную сложность вызывает то, что ее супруг не так сильно акцентирует внимание на собственной внешности и фигуре. По ее словам, для мужчин это не настолько важно, как для женщин, поэтому многие не так пристально следят за своим рационом и не думают о диетах.