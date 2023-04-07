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«Мне очень стыдно»: эту скандальную выходку Билану припоминают до сих пор

7 апреля 2023 20:30
«Мне очень стыдно»: эту скандальную выходку Билану припоминают до сих пор

Одним инцидентом артист испортил отношения с поклонниками.

Дима Билан начал карьеру в 2000-х и за годы творчества добился любви миллионов поклонников. Артист крайне редко оказывается в эпицентре скандалов и может похвастаться одной из лучших репутаций в отечественном шоу-бизнесе. При этом одну историю фанаты не могу простить музыканту до сих пор.

Так, во время пандемии коронавируса Билан был приглашен на свадьбу, которая проходила в Казахстане. Артист должен был радовать молодоженов и гостей церемонии своим выступлением, но едва мог связно говорить и стоять на сцене — настолько сильно был пьян.

Скандальные ролики начали распространяться в социальных сетях уже на следующее утро. Поклонники начали обвинять Билана в злоупотреблении алкоголем и в том, что он испортил пышное торжество. Артист же не стал отрицать случившееся и выступил с официальными извинениями.

«Неужели вы никогда не напивались? Не поверю! Да, мне очень стыдно... Но я неплохой парень, даже можно сказать, что хороший», — признался артист.

Доподлинно не известно, простили ли певца молодожены, однако его фанаты до сих пор вспоминают эту историю. В социальных сетях артиста они нередко оставляют комментарии, связанные с этим инцидентом, и не дают Билану забыть свой проступок.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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