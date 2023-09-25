«Мне нравится»: вдова Абдулова высказалась о скорой помолвке

Последней избранницей Александра Абдулова оказалась Юлия Мешина, которая стала его женой в 2006 году. После смерти артиста она начала вести затворнический образ жизни, но не так давно среди поклонников появились слухи о ее скором замужестве.

По данным СМИ, Юлия встретила нового избранника по имени Александр, который одаривает ее подарками. И не так давно он даже сделал ей предложение руки и сердца — преподнес кольцо. Однако оказалось, что эти домыслы далеки от правды. Как рассказала вдова Абдулова, кольцо не является помолвочным. Это простое украшение, которое есть в ее коллекции аксессуаров.

«Если на моей фотографии есть кольцо, то оно мне нравится», — призналась Юлия.

При этом она предпочла никак не комментировать слухи о тайном возлюбленном. Что для многих поклонников лишь подтвердило их.