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«Мне нравится»: вдова Абдулова высказалась о скорой помолвке

25 сентября 2023 08:45
«Мне нравится»: вдова Абдулова высказалась о скорой помолвке

Знаменитость раскрыла детали своей личной жизни.

Последней избранницей Александра Абдулова оказалась Юлия Мешина, которая стала его женой в 2006 году. После смерти артиста она начала вести затворнический образ жизни, но не так давно среди поклонников появились слухи о ее скором замужестве.

По данным СМИ, Юлия встретила нового избранника по имени Александр, который одаривает ее подарками. И не так давно он даже сделал ей предложение руки и сердца — преподнес кольцо. Однако оказалось, что эти домыслы далеки от правды. Как рассказала вдова Абдулова, кольцо не является помолвочным. Это простое украшение, которое есть в ее коллекции аксессуаров.

«Если на моей фотографии есть кольцо, то оно мне нравится», — призналась Юлия.

При этом она предпочла никак не комментировать слухи о тайном возлюбленном. Что для многих поклонников лишь подтвердило их.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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