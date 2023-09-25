«Мне не впервой»: известная артистка увела Гора у Бабкиной
Звезда выдала все как на духу.
Разговоры о разладе в отношениях Надежды Бабкиной и ее мужа пошли в другое русло. Народ сильно удивился, увидев Евгения Гора в компании другой известной артистки. Музыкант выглядит рядом с певицей как влюбленный мальчишка и, кажется, даже не вспоминает о супруге.
В Сети быстро возникли слухи о том, что Елена Воробей увела возлюбленного у своей знаменитой коллеги. Их творческий дуэт (вместе с исполнителем пародистка записала песню «Небо в алмазах») восприняли как любовный союз. Журналисты попросили у пары объяснений. Гор давать комментарии отказался, сославшись на то, что у него проблемы с русским языком. А вот его новая пассия ситуацию прояснила.
«Я воробей стрелянный, битый, мне не впервой», — отметила звезда в шоу «Ты не поверишь!».
Но от романа с бывшим Бабкиной открестилась.
«Есть женщины, от которых не уходят», — заявила Воробей, имея в виду руководительницу ансамбля «Русская песня».