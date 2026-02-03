Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Мне не стоило этого говорить»: в Сеть просочился главный спойлер новых «Мстителей» — полностью оправдывает название «Судный день»

3 февраля 2026 15:42
Актер случайно проговорился об одной из самых масштабных сцен.

В ожидании главного блокбастера 2026 года, «Мстителей: Судный день» (или как его еще называют — «Доктор Дум»), поклонников Marvel встретил неожиданный и масштабный спойлер. Его источником стал не кто иной, как сэр Иэн Маккеллен, вновь исполняющий роль Магнето.

В интервью актер, видимо, забыв об осторожности, заявил, что его персонаж в фильме «собственноручно уничтожит Нью-Джерси». Это заявление, сделанное с характерной для Маккеллена оговоркой «Ох, пожалуй, мне не стоило этого говорить», моментально разошлось по сети.

Оно дает понять, что масштаб конфликта в «Судном дне» будет беспрецедентным даже для КВМ. Если Магнето, один из сильнейших мутантов, способен стереть с лица земли целый штат, то угроза со стороны Доктора Дума (роль которого исполнит Роберт Дауни-младший) должна быть поистине вселенской.

Сценарий пишут Майкл Уолдрон («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия») и Стивен Макфили («Мстители: Финал»), а в кресла режиссером возвращаются братья Руссо.

Сюжет объединит всех: Мстителей, Фантастическую четверку, Людей Икс из оригинальной франшизы Fox и команду Ваканды. Съемки уже завершены, и фильм выходит 18 декабря 2026 года.

Инсайт Маккеллена резко повышает градус ожидания. Уничтожение Нью-Джерси — ключевой поворот, который может изменить баланс сил и показать, на что готовы пойти герои в войне против Дума.

Остается лишь гадать, станет ли это актом отчаяния Магнето, его стратегией или частью плана главного злодея. Так или иначе, Marvel дала понять: в этой битве победителей не будет — будут лишь последствия.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Мстители: Судный день» (2026 г.)
Валерия Белашкова
