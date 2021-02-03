«Мне не нужна жалость»: дочь Заворотнюк объяснила, почему избегает вопросов про маму

Уже долгое время Анастасия Заворотнюк борется со страшной болезнью — глиобластомой. Это один из самых агрессивных видов рака головного мозга. О недуге звезда сериала «Моя прекрасная няня» узнала спустя несколько месяцев после рождения третьего малыша. Ее близкие постарались обеспечить актрисе все необходимые условия для того, чтобы она проходила лечение и скорее приходила в себя. Однако говорить об этом они отказываются.

На днях у дочери знаменитости Анны фолловеры стали спрашивать, почему она так мало дает информации о своей матери. На что младшая Заворотнюк заявила, что не видит смысла миллион раз говорить об одном и том же. «Потому что это очень больно, и я боюсь сотрясать воздух, просто молюсь и верю», — ответила модель. Она также уточнила, что мечтает о скорейшем выздоровлении звездной матери. «Мне не нужна жалость, я просто хочу, чтобы мама была здорова и рядом», — призналась Анна.

Инстадива также поблагодарила всех подписчиков, которые в комментариях постоянно поддерживают ее и не задают лишних вопросов. «Я благодарю каждого из вас, кто дает мне поддержку, добро и свет, не задавая вопросов», — уточнила знаменитость.