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Киноафиша Статьи «Мне надоело»: Бабкина прояснила слухи о расставании с Гором

«Мне надоело»: Бабкина прояснила слухи о расставании с Гором

30 августа 2023 21:00
«Мне надоело»: Бабкина прояснила слухи о расставании с Гором

Исполнительница раскрыла поклонникам всю правду.

Последние годы Надежда Бабкина строит отношения с музыкантом Евгением Гором. Артисты стараются не привлекать внимание к своему роману, из-за чего вокруг них образуется множество слухов. А не так давно поклонники начали обсуждать расставание знаменитостей.

Однако все эти домыслы оказались далеки от правды. По словам Бабкиной, которая разоткровенничалась в программе «Жена. История любви», она все еще заинтересована в своем возлюбленном и не собирается с ним расставаться.

«Мне надоело бесконечно слышать, что он мальчик Бабкиной. Если бы он был мальчиком, мне не было бы интересно с ним находиться», — рассказала певица.

При этом она подчеркнула, что не готова становиться супругой Гора. Бабкина не хочет идти на такие большие жизненные перемены, и их союз ее полностью устраивает. А отсутствие штампа в паспорте дает им личное пространство и необходимую свободу.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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