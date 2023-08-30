«Мне надоело»: Бабкина прояснила слухи о расставании с Гором

Последние годы Надежда Бабкина строит отношения с музыкантом Евгением Гором. Артисты стараются не привлекать внимание к своему роману, из-за чего вокруг них образуется множество слухов. А не так давно поклонники начали обсуждать расставание знаменитостей.

Однако все эти домыслы оказались далеки от правды. По словам Бабкиной, которая разоткровенничалась в программе «Жена. История любви», она все еще заинтересована в своем возлюбленном и не собирается с ним расставаться.

«Мне надоело бесконечно слышать, что он мальчик Бабкиной. Если бы он был мальчиком, мне не было бы интересно с ним находиться», — рассказала певица.

При этом она подчеркнула, что не готова становиться супругой Гора. Бабкина не хочет идти на такие большие жизненные перемены, и их союз ее полностью устраивает. А отсутствие штампа в паспорте дает им личное пространство и необходимую свободу.