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Киноафиша Статьи «Мне еще осталось лет 15»: Певцову отвели недолгий срок

«Мне еще осталось лет 15»: Певцову отвели недолгий срок

23 сентября 2023 06:00
«Мне еще осталось лет 15»: Певцову отвели недолгий срок

Актер завершает дела и готовится на покой.

Дмитрий Певцов поделился с журналистами своими планами на будущее. По словам артиста, работать ему осталось недолго. А значит, пришло время принимать серьезные решения.

Актера прославила роль в фильме «По прозвищу зверь». После этого на Певцова посыпался вал предложений. Он активно снимался как в большом кино, так и в сериалах. Сейчас мужчина сосредоточился на политике, а на сцене театра или в кадре появляется редко. Уже два года как Дмитрия избрали депутатом госдумы, где он заведует вопросами культуры.

Певцов сообщил изданию «Комсомольская правда», что сейчас уже не так гонится за новыми ролями, как в молодые годы.

«Я думаю, мне осталось лет 15-20 активной работы», — заявил актер.

А это значит, что пора создавать что-то свое. Поэтому в планах Дмитрия возглавить собственный театр: на это у него пока есть и желание, и достаточно сил.

Фото: Petrov Sergey, news.ru/globallookpress, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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