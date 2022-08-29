«Мне ее было жалко»: Прилучный открестился от Карпович на всю страну

Павел Прилучный долгое время отказывался комментировать свою связь с Мирославой Карпович. Звезду сериала «Закрытая школа» стали все чаще видеть в компании актрисы после того, как он развелся с Агатой Муцениеце. Совместные выходы в свет и поездки в отпуск привели к тому, что публика решила: знаменитости закрутили страстный роман.

Пока хейтеры травили «папину дочку», называя разлучницей, поклонники ждали, что актер женится на новой возлюбленной, которую даже познакомил со своими детьми. Однако вместо этого, женившись на другой актрисе Зепюр Брутян, Прилучный открестился от Карпович на всю страну. В интервью для YouTube-канала «Стрелец — молодец » актер заявил, что никогда не называл Мирославу своей девушкой. По уверению Павла, их с артисткой связывали теплые дружеские отношения, которые помогли ему прийти в себя после скандального расставания с женой.

«Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне ее так было жалко, потому что она натерпелась, столько плохого писали», — заметил Прилучный.

Реакция интернет-пользователей на подобные откровения оказалась крайне негативной. Многие осудили актера, отметив, что он повел себя недостойно и не сделал ничего, чтобы оградить близкого человека от травли. Нашлись и такие, кто пожелал Карпович побыстрее забыть друга, который попросту использовал ее.