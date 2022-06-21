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«Мне что, лежать в пальто?»: Волочкова вновь оказалась в центре скандала

21 июня 2022 14:45
«Мне что, лежать в пальто?»: Волочкова вновь оказалась в центре скандала

Бывшая артистка балета засветилась в массажном салоне с сомнительной репутацией.

Новый скандал разгорелся с участием Анастасии Волочковой. Модель Мартина Кондор решила разоблачить известного в столице массажиста. Мартина была уверена, что мужчина оказывает клиенткам услуги интимного характера. Она подчеркивала, что сама пострадала от его домогательств, и собрала похожие отзывы от других посетительниц салона.

Чтобы доказать собственные слова, Кондор собиралась снять очередной сеанс на камеру. Правда, не свой. Модель просто ворвалась в салон и вела съемку на мобильный телефон. Как выяснилось, в тот момент там была Анастасия Волочкова. Служба безопасности звезды задержала Мартину. По словам Кондор, охранники не только применили к ней силу, но и отобрали телефон, удалив оттуда то самое видео.

В эфире шоу «На самом деле» модель рассказала об увиденном. Она заявила, что на сеансе Волочкова была обнажена, а обстановка не напоминала рабочую — рядом с ней были зажженные свечи и алкоголь. Такими претензиями экс-балерина, также появившаяся в студии шоу, оказалась оскорблена.

«Мне что, лежать в пальто на массаже?» — удивилась Анастасия.

Волочкова отметила, что регулярно, около трех раз в неделю, посещает массажный салон, и никаких домогательств от специалистов она не замечала. Что же касается разбитого мобильного телефона Мартины, то бывшая артистка балета считает, что модель преувеличивает повреждения гаджета.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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