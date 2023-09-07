«Мне больно»: от этого видео с тренировки дочери Навки мурашки по коже

Хейтерам придется прикусить язык и больше не высказываться о дочери Татьяны Навки. В Сеть попало шокирующее видео с тренировок маленькой Надежды, решившей стать фигуристкой.

Девочка уже одержала не одну победу на соревнованиях, но злопыхатели твердят, что золото юной спортсменке присуждают из-за знаменитой матери. Многие считают, что на льду наследница олимпийской чемпионки не так уж хороша.

Между тем интернет-пользователям на глаза попался ролик, снятый во время занятий Надежды растяжкой. Тренер не пощадила малышку, которой во время записи видео было всего шесть лет. Специалист положила ногу фигуристки на стул и давила на нее своим весом, тем самым растягивая продольный шпагат.

«Мне больно!» — расплакалась дочь Пескова.

От увиденного у любого пойдут мурашки по коже. Навка призналась, что не смогла бы смотреть на подобное со спокойной душой, если бы когда-то сама не прошла такой путь. Ради побед Надежде, как и любой другой спортсменке, приходится упорно и ежедневно трудиться, превозмогая боль и утирая слезы.