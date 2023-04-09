Младшей дочери Анастасии Заворотнюк скоро пять: что о ней известно

Успешная актерская карьера не помешала Анастасии Заворотнюк трижды стать мамой. Старшие дети артистки давно выросли: сыну Майклу 22 года, а дочери Анне 27 лет. Меньше всего публике известно о младшей дочери — Миле, которую актриса подарила своему третьему мужу, фигуристу Петру Чернышеву.

Звездная наследница появилась на свет осенью 2018 года. Заворотнюк успела показать малышку широкой общественности, опубликовав ее снимки в социальных сетях. Вскоре после этого «прекрасная няня» пропала с радаров.

Впоследствии выяснилось, что врачи обнаружили у Анастасии глиобластому — рак головного мозга. Знаменитость поставила карьеру на паузу и перестала выходить на связь с поклонниками. С тех пор о ее младшей дочери практически ничего не известно.

Родственники Заворотнюк приняли решение о том, что не будут рассказывать публике о ее самочувствии и уж тем более делиться ее снимками. Скрывают они и Милу. Сколько бы интернет-пользователи ни просили Анну показать фотографии младшей сестры, все бесполезно. Ранее в СМИ писали, что Чернышев строго-настрого запретил падчерице публиковать кадры с его дочерью.

Лишь однажды спортсмен сделал исключение: зимой 2019-го на премьере ледового шоу он вышел на арену с годовалой дочерью на руках. Тогда это событие наделало немало шума в медийном пространстве. Поклонники отметили, что малышка растет копией матери, а значит, в будущем станет эталонной красавицей.