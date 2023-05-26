Младше зятя: только взгляните на красотку-тещу Евгения Петросяна

Не секрет, что Евгений Петросян старше своей жены на 44 года. Поэтому неудивительно, что и теща юмориста намного моложе него — рядом с ней он выглядит как дедушка.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова родилась в обычной семье, где была единственным ребенком. Ее воспитанием занимались мать Ольга и бабушка. И по сей день у Татьяны потрясающие отношения с родительницей, которая во всем ее поддерживает. Женщина часто нянчится со своим внуком Ваганом.

Мать Татьяны Брухуновой работает бухгалтером в центре кардиологии в городе Тула. Супруга Петросяна не раскрывает ее возраста. Но очевидно, что Ольга моложе своего 77-летнего зятя. Родственница юмориста выглядит ухоженно и свежо: короткая стрижка, отсутствие глубоких морщин, красивая улыбка и ямочки на щеках. Истории из анекдотов про старых и карикатурных тещ точно не про нее.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Вагановича. Она работала его помощницей, но позднее эти отношения вышли за рамки служебных.