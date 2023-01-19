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Младше дочери: гляньте, какой стала мама Бренды из «Беверли-Хиллз 90210»

19 января 2023 06:30
Младше дочери: гляньте, какой стала мама Бренды из «Беверли-Хиллз 90210»

Вид звезды никого не оставит равнодушным.

В 90-е популярность молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210» била все рекорды. Зрители не могли оторваться от истории о главных героях, неожиданно оказавшихся среди золотой молодежи. К тому же в проекте засветилась масса известных и талантливых актеров.

С момента премьеры культового проекта прошло вот уже больше трех десятков лет. Теперь поклонникам остается лишь наблюдать за тем, как за это время изменились звезды сериала. И если одни из них сильно постарели, то другие, напротив, выглядят так, будто раскрыли секрет вечной молодости.

Младше дочери: гляньте, какой стала мама Бренды из «Беверли-Хиллз 90210»

Ко вторым можно смело отнести Кэрол Поттер, сыгравшую Синди Уолш — маму Бренды в исполнении Шэннен Доэрти. Если экранная дочь артистки больше не может похвастаться привлекательной внешностью, то она сама шокирует публику своей красотой. По мнению многих, сегодня артистка выглядит более молодо и свежо, чем звезда «Зачарованных».

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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