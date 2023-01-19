Младше дочери: гляньте, какой стала мама Бренды из «Беверли-Хиллз 90210»

В 90-е популярность молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210» била все рекорды. Зрители не могли оторваться от истории о главных героях, неожиданно оказавшихся среди золотой молодежи. К тому же в проекте засветилась масса известных и талантливых актеров.

С момента премьеры культового проекта прошло вот уже больше трех десятков лет. Теперь поклонникам остается лишь наблюдать за тем, как за это время изменились звезды сериала. И если одни из них сильно постарели, то другие, напротив, выглядят так, будто раскрыли секрет вечной молодости.

Ко вторым можно смело отнести Кэрол Поттер, сыгравшую Синди Уолш — маму Бренды в исполнении Шэннен Доэрти. Если экранная дочь артистки больше не может похвастаться привлекательной внешностью, то она сама шокирует публику своей красотой. По мнению многих, сегодня артистка выглядит более молодо и свежо, чем звезда «Зачарованных».