Младшая дочь звезды «Голубой лагуны» выросла красоткой, а вот старшей не повезло (фото)

Карьера Брук Шилдс резко пошла в гору благодаря картине «Голубая лагуна». Очаровательная красотка с небесными глазами была у режиссеров нарасхват. Свою невероятную внешность Брук передала младшей дочери, а вот старшей наследнице с генами не повезло.

Шилдс уже много лет замужем за режиссером Крисом Хенчи, который и является отцом ее детей. Грир, младшая дочь пары, выросла редкой красоткой с потрясающей фигурой. Она унаследовала от матери все лучшее: ее миловидность, улыбку и неземной взгляд. С такими данными Грир может построить карьеру в кино или в моделинге, но мать не желает дочери такого будущего — она отлично знает всю подноготную этого бизнеса.

А вот старшая дочь Брук Роуэн Фрэнсис не может похвастаться эффектной внешностью. Она тоже похожа на мать, но от Шилдс ей достался массивный подбородок и резкие черты лица. Вот так иронично распорядилась природа.

Материнство далось Брук нелегко. После рождения первой дочери она страдала от депрессии, что едва не разрушило брак актрисы с Хенчи. Но после курса лечения Шилдс восстановилась и даже решилась на вторую беременность.