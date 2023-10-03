Мкртчян снялся в «Кавказской пленнице» вместе с любимой: после этого женщина сошла с ума (фото)

Армянскому актеру Фрунзику Мкртчяну на момент знакомства с Донарой Пилосян было 30 лет. Восемнадцатилетняя девушка, приехавшая в Ереван в середине 1950-х, боялась начинать отношения со взрослым мужчиной, тем более с тем, кто имел бешеную популярность. Их роман, начавшийся так красиво, в итоге обернулся настоящей катастрофой.

Пара вместе сыграла в «Кавказской пленнице, или Новые приключения Шурика», где Фрунзику досталась роль Джабраила, а Донаре — его супруги. Затем последовали свидания, рестораны, цветы и джентльменские обольщения. В итоге девушка приняла предложения артиста и вышла за него замуж, однако счастье продлилось недолго.

В какой-то момент Донаре наскучили и семейная жизнь, и дети, и знаменитый супруг. По словам брата Фрунзика Альберта Мкртчяна, на фоне ревности Донара изменилась до неузнаваемости. Она устраивала своему мужу сцены ревности прямо в театре. Позже у нее обнаружили психическое расстройство. Из-за него Пилосян провела в специализированной лечебнице последние 25 лет своей жизни.