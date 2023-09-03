«Мизерная»: Лещенко недоволен размером пенсии, которой бы радовался любой россиянин

В 81 год Лев Лещенко не может покинуть сцену и вести размеренную жизнь на пенсии. В таком случае артисту пришлось бы нищенствовать. Размер ежемесячных выплат от государства его категорически не устраивает.

Музыкант признался, что любой другой россиянин на его месте радовался бы. Благодаря многочисленным званиям певец имеет внушительные надбавки. В итоге размер его пенсии составляет 30 тысяч рублей. «Для заслуженных людей моя пенсия — мизерная», — подчеркнул Лев Валерианович в беседе с «Московским комсомольцем».

На жизнь этих денег знаменитости не хватает, поэтому и приходится работать. Хорошо, что он все еще востребован на отечественной эстраде.

У законной супруги звезды ситуация и того хуже. Лещенко признался, что его жена Ирина Багудина получает «12 или 8 тысяч рублей» — точный размер ее дивидендов исполнитель вспомнить так и не смог.