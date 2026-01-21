Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Миядзаки ненавидит «Властелин колец» всей душой — а фанатов трилогии считает «глупцами»: нашел в ней скрытый смысл (не самый приятный)

Миядзаки ненавидит «Властелин колец» всей душой — а фанатов трилогии считает «глупцами»: нашел в ней скрытый смысл (не самый приятный)

21 января 2026 14:49
Миядзаки ненавидит «Властелин колец» всей душой — а фанатов трилогии считает «глупцами»: нашел в ней скрытый смысл (не самый приятный)

Он искренне не понимает, почему другие этого не замечают.

Хаяо Миядзаки давно живет в статусе доброго сказочника — человека, который придумал Тоторо, научил нас любить странных существ и всегда думать о сострадании. Но стоит ему заговорить о западном кино, иллюзия мгновенно исчезает.

В этих разговорах Миядзаки резкий, агрессивный и совершенно не дипломатичный. Особенно когда речь заходит о Голливуде.

Аниматора взбесил «Властелин колец»

Миядзаки ненавидит «Властелин колец» всей душой — а фанатов трилогии считает «глупцами»: нашел в ней скрытый смысл (не самый приятный)

В одном из интервью, найденных журналистами Kotaku, Миядзаки неожиданно жестко прошелся по всей трилогии «Властелин колец». Его основная претензия глубже, чем простые придирки к сюжету.

Возмутил гения сам принцип построения лора: если кто-то объявлен врагом, его можно уничтожать без счета. Солдаты, мирные жители — разницы нет, все списывается на «побочный ущерб».

По его словам, именно так работает логика «Властелина колец», и именно так, как он считает, Запад привык смотреть на реальные войны. Он прямо проводит параллель между экранным насилием и существующими конфликтами.

Прочтите книгу и вы все поймете: в действительности гибнут азиаты и африканцы. Те же, кто этого не знает, но говорит, что любит фэнтези – глупцы.

Досталось и Индиане Джонсу

Миядзаки ненавидит «Властелин колец» всей душой — а фанатов трилогии считает «глупцами»: нашел в ней скрытый смысл (не самый приятный)

Следом под раздачу попала серия фильмов «Индиана Джонс». Тут Миядзаки оказался еще прямолинейнее. Его раздражает образ «белого героя», который легко и без последствий стреляет в людей, а зритель должен воспринимать это как приключение.

Особенно его задевает, что даже японская аудитория смотрит такие фильмы с восторгом. Миядзаки говорит об этом почти с отчаянием: мол, вы вообще понимаете, что именно вас в этих историях ставят на место безликой мишени?

Смотреть и не осознавать этого просто невероятно. Никакой гордости, никаких исторических перспектив. Вы не понимаете, как на вас смотрит такая страна, как Америка.

Давний конфликт

Миядзаки ненавидит «Властелин колец» всей душой — а фанатов трилогии считает «глупцами»: нашел в ней скрытый смысл (не самый приятный)

Миядзаки, к слову, часто и довольно последовательно критикует американское кино за отношение к насилию, войне и «простым решениям». Его всегда настораживала идея, что мир можно разделить на хороших и плохих — и спокойно нажать на курок.

Ирония в том, что при всей этой жесткой позиции студия Ghibli, основанная Миядзаки, уже больше 20 лет сотрудничает с Disney. Именно Disney занимается прокатом и распространением его фильмов в США. Сам Миядзаки, видимо, никогда не видел в этом противоречия. Он спокойно работает с системой, но не собирается ее оправдывать.

Ранее мы писали: Почти 30 лет спустя этот исторический фильм с ДиКаприо весь мир вдруг смотрит запоем: вышел в год «Титаника», но тогда остался в тени

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают В России этому фильму Тарантино ставят 10 из 10, а на Западе считают «халтурой» — даже до конца еле-еле досматривают Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше