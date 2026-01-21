Миядзаки ненавидит «Властелин колец» всей душой — а фанатов трилогии считает «глупцами»: нашел в ней скрытый смысл (не самый приятный)

Он искренне не понимает, почему другие этого не замечают.

Хаяо Миядзаки давно живет в статусе доброго сказочника — человека, который придумал Тоторо, научил нас любить странных существ и всегда думать о сострадании. Но стоит ему заговорить о западном кино, иллюзия мгновенно исчезает.

В этих разговорах Миядзаки резкий, агрессивный и совершенно не дипломатичный. Особенно когда речь заходит о Голливуде.

Аниматора взбесил «Властелин колец»

В одном из интервью, найденных журналистами Kotaku, Миядзаки неожиданно жестко прошелся по всей трилогии «Властелин колец». Его основная претензия глубже, чем простые придирки к сюжету.

Возмутил гения сам принцип построения лора: если кто-то объявлен врагом, его можно уничтожать без счета. Солдаты, мирные жители — разницы нет, все списывается на «побочный ущерб».

По его словам, именно так работает логика «Властелина колец», и именно так, как он считает, Запад привык смотреть на реальные войны. Он прямо проводит параллель между экранным насилием и существующими конфликтами.

Прочтите книгу и вы все поймете: в действительности гибнут азиаты и африканцы. Те же, кто этого не знает, но говорит, что любит фэнтези – глупцы.

Досталось и Индиане Джонсу

Следом под раздачу попала серия фильмов «Индиана Джонс». Тут Миядзаки оказался еще прямолинейнее. Его раздражает образ «белого героя», который легко и без последствий стреляет в людей, а зритель должен воспринимать это как приключение.

Особенно его задевает, что даже японская аудитория смотрит такие фильмы с восторгом. Миядзаки говорит об этом почти с отчаянием: мол, вы вообще понимаете, что именно вас в этих историях ставят на место безликой мишени?

Смотреть и не осознавать этого просто невероятно. Никакой гордости, никаких исторических перспектив. Вы не понимаете, как на вас смотрит такая страна, как Америка.

Давний конфликт

Миядзаки, к слову, часто и довольно последовательно критикует американское кино за отношение к насилию, войне и «простым решениям». Его всегда настораживала идея, что мир можно разделить на хороших и плохих — и спокойно нажать на курок.

Ирония в том, что при всей этой жесткой позиции студия Ghibli, основанная Миядзаки, уже больше 20 лет сотрудничает с Disney. Именно Disney занимается прокатом и распространением его фильмов в США. Сам Миядзаки, видимо, никогда не видел в этом противоречия. Он спокойно работает с системой, но не собирается ее оправдывать.

