Киноафиша Статьи Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни

20 сентября 2025 07:58
Аниматор часто вдохновлялся реальностью.

«Унесенные призраками» — шедевр Хаяо Миядзаки и студии Ghibli, который в 2001 году перевернул представление о том, каким может быть анимационное кино. История о десятилетней девочке Тихиро, потерявшей родителей в странном мире духов, полюбилась зрителям по всему миру.

Миядзаки нередко черпает вдохновение из реальной жизни. А некоторые сцены, свидетелями которых он стал, переносит на экран практически точь-в-точь. Знаменитый эпизод в купальне режиссер-аниматор тоже пережил на личном опыте.

Дух реки и велосипед

Одна из самых ярких сцен — появление грязного духа, в теле которого Тихиро находит руль велосипеда. Девочка помогает вытащить его, и оказывается, что это вовсе не чудовище, а настоящий Дух реки.

История не выдумана: Миядзаки сам однажды участвовал в очистке водоема неподалеку от своего дома. Из воды тогда действительно вытаскивали велосипед — на это ушло усилие целой группы людей. После очистки рыба вернулась в реку.

Я застрял там. Вдесятером мы обмотали раму веревками и медленно вытащили ее из воды, — делился он.

Экологическая нота

В фильме дух благодарит Тихиро не золотом, а особым пирожком-нигаданго, который позже спасает ее в критические моменты. Но смысл сцены глубже: Миядзаки снова поднимает тему экологии, которая проходит через многие его фильмы — от «Принцессы Мононоке» до «Небесного замка Лапута».

Забота о природе, по его замыслу, ничуть не менее героический поступок, чем битвы с чудовищами.

Интересно, что главная героиня Тихиро тоже появилась из реальности: после отдыха в горной хижине, где он наблюдал за ровесницами дочери друга — апатичными, неуверенными в себе подростками, — Миядзаки решил снять кино для десятилетних девочек.

Тихиро должна была быть самой обычной, без суперсил, чтобы дети могли себя ассоциировать с ней. Фантазия Миядзаки всегда имеет корни в жизни, что, несомненно, придает фильмам особый шарм.

Ранее мы писали: Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков

Фото: Кадры из аниме «Унесенные призраками» (2001 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
