Миядзаки — не единственный гений Ghibli: вот 5 малоизвестных аниме-шедевров с рейтингом от 7,9 на Кинопоиске

За пределами «Унесенных призраками» и «Моего соседа Тоторо» скрывается целая вселенная студии Ghibli. Легендарная японская анимационная мастерская уже почти 40 лет создант истории, которые говорят с нами на одном языке — о природе, войне, взрослении и силе женских характеров.

И это не всегда сказки с магией. Иногда это тонкие, ностальгичные зарисовки о реальной жизни, которые цепляют не меньше фэнтези-эпопей.

Пять фильмов ниже — тому доказательство. Каждый из них набрал на «Кинопоиске» от 7.9 до 8.1 балла, но по разным причинам остался в тени громких хитов Хаяо Миядзаки.

Здесь нет говорящих духов леса или летающих замков. Вместо них — тихая грусть о прошлом, эксперименты с визуальным стилем и размышления о том, что значит быть собой. Это Ghibli с другой стороны: менее зрелищный, но не менее гениальный.

Познакомьтесь с работами сооснователя студии Исао Такахаты, который не боялся менять анимацию от фильма к фильму. Или с дебютом Горо Миядзаки, который снял историю взросления без единого намека на магию, чем удивил даже своего ворчливого отца. Эти картины доказывают, что студия Ghibli — это не один Хаяо Миядзаки, а целая плеяда талантов, чье наследие стоит открывать заново.