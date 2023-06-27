Митяй из «Сватов» усыновил внука звезды СССР: мальчик вырос его копией (фото)

Вы бы никогда не догадались, что они не родственники.

Глядя на этих двоих, хочется сказать: сын весь пошел в отца. Но в этом случае генетика ни при чем. Хотя Николай Добрынин и любит этого парня как родного, биологическим отцом ему он вовсе не является.

Михаил родился в семье актеров Анны Тереховой и Валерия Боровинских. Пара поженилась, только узнав о скором прибавлении, и брак их долго не продержался. Когда Мише было два года, артисты разошлись. Воспитывать сына Анне помогала мать, известная актриса Маргарита Терехова.

Вскоре девушка познакомилась с Николаем Добрыниным. Тогда будущая звезда «Сватов» еще был женат, но после встречи с Анной он почти сразу ушел от супруги и сделал предложение Тереховой. Актер хотел создать настоящую семью, поэтому после свадьбы он оформил усыновление Миши. До 12 лет мальчик жил с Добрыниным и даже не подозревал, что между ними нет родства. Только когда Николай и Анна разошлись, ему открыли всю правду.

Отношения между актером и его приемным сыном это не поменяло. Николай относится к парню как к своему сыну, а тот считает Добрынина главным человеком в своей жизни и зовет папой. Удивительно, как теплые семейные отношения могут способствовать сходству сильнее, чем генетическое родство.