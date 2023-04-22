Митяй из «Сватов» много лет счастлив в третьем браке: эта рыжая бестия даже спасла ему жизнь

Николай Добрынин сломался под ударами судьбы и едва не погубил собственную жизнь. Актер долго не мог смириться с тем, что его брак вновь потерпел крах. На фоне развода со второй женой Анной Тереховой звезда экрана совсем потерял контроль над собой.

Любимый многими артист начал топить свою печаль на дне бутылки. Он был бы рад погрузиться с головой в работу, да только ее тогда для Добрынина не находилось. Одиночество и невостребованность в профессии — гремучая смесь для любого человека, а для творческого особенно.

Неизвестно, какой была бы участь Митяя из «Сватов», если бы он не повстречал на своем пути Екатерину Комиссарову. Рыжеволосая красотка была преданной поклонницей знаменитости, поэтому не пропускала ни одного спектакля с его участием. А когда у фанатки появилась уникальная возможность лично встретиться с кумиром на банкете по случаю премьеры «Соломеи», то она тут же ею воспользовалась.

Добрынин был очарован Екатериной — их знакомство переросло в страстный роман, а позже и в крепкую семью. Третья жена актера приложила немало усилий для того, чтобы он отказался от алкоголя и начал чаще появляться на съемочных площадках. В 2008 году у пары родилась дочь Нина, после чего артист окончательно распрощался со своей зависимостью.