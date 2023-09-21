Митяев неспроста отказался продвигать сына на эстраде: вырос не таким, как все

Сын известного барда Олега Митяева унаследовал от отца любовь к музыке, вот только вкусы у молодого человека совсем иные. Нежно обнимать изгиб гитары желтой парню вовсе не хочется — ему по душе электрогитары и тяжелая музыка.

На славу знаменитого папы Филипп вовсе не претендует, напротив, выступает он под псевдонимом. Прославленную фамилию музыкант поменял на экзотическую Август.

Олег Григорьевич от бунтарских настроений сына, конечно, не в восторге. Не понравилось барду и то, что наследник отказался нести на себе тень родительской славы. Поэтому никакой помощи в продвижении Филиппу он не оказывает.

Отношения в семье Митяевых из-за этого крайне натянутые. Хотя младшему из музыкантов уже идет четвертый десяток и период споров с родителями давно позади, договориться между собой о взглядах на творчество отец с сыном до сих пор не могут.