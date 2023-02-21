Митя уже не тот: как спустя десятилетия выглядит красавчик-солист Hi-Fi

Митя Фомин прославился на всю страну благодаря участию в группе Hi-Fi. В течение многих лет он покорял стадионы, а его песни звучали на всех радиостанциях и музыкальных каналах, но спустя 10 лет решил заняться сольным творчеством.

Став самостоятельным исполнителем, Фомин выпустил четыре полноценных альбома, которые были высоко оценены публикой и критиками. Многие его композиции возглавляли хит-парады, и популярность артиста только росла. Также он регулярно снимался в телешоу и даже принял участие в нескольких фильмах.

Сегодня Фомин продолжает покорять отечественную сцену. Он воссоединился с группой Hi-Fi, представив несколько новых композиций, и занимается сольным творчеством. О жизни музыкант рассказывает в социальных сетях, где за ним следят свыше 420 тысяч подписчиков, которые не пропускают ни одной публикации. И, как уверены фанаты, прошедшие годы заметно сказались на артисте.

Так, на одном из недавних снимков, сделанных в Лондоне, заметны возрастные изменения. При этом Фомин до сих пор отличается обаянием и харизмой.