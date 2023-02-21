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Митя уже не тот: как спустя десятилетия выглядит красавчик-солист Hi-Fi

21 февраля 2023 07:30
Митя уже не тот: как спустя десятилетия выглядит красавчик-солист Hi-Fi

Не так давно артист встретил 49-летие.

Митя Фомин прославился на всю страну благодаря участию в группе Hi-Fi. В течение многих лет он покорял стадионы, а его песни звучали на всех радиостанциях и музыкальных каналах, но спустя 10 лет решил заняться сольным творчеством.

Став самостоятельным исполнителем, Фомин выпустил четыре полноценных альбома, которые были высоко оценены публикой и критиками. Многие его композиции возглавляли хит-парады, и популярность артиста только росла. Также он регулярно снимался в телешоу и даже принял участие в нескольких фильмах.

Сегодня Фомин продолжает покорять отечественную сцену. Он воссоединился с группой Hi-Fi, представив несколько новых композиций, и занимается сольным творчеством. О жизни музыкант рассказывает в социальных сетях, где за ним следят свыше 420 тысяч подписчиков, которые не пропускают ни одной публикации. И, как уверены фанаты, прошедшие годы заметно сказались на артисте.

Митя уже не тот: как спустя десятилетия выглядит красавчик-солист Hi-Fi

Так, на одном из недавних снимков, сделанных в Лондоне, заметны возрастные изменения. При этом Фомин до сих пор отличается обаянием и харизмой.

«Красавчик», «Постарел, конечно», «Видно, что годы потрепали Фомина», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Кадр из клипа, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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