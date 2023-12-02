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Митя из фильма «Там на неведомых дорожках…»: не узнаете мальчика в этом рослом здоровяке

2 декабря 2023 17:15
Митя из фильма «Там на неведомых дорожках…»: не узнаете мальчика в этом рослом здоровяке

Как быстро растут чужие дети.

Роль Мити в культовой советской сказке «Там на неведомых дорожках…» досталась маленькому актеру Роману Монастырскому. Митя сыграл основную роль и был задействован фактически во всех сценах кино.

Многим зрителям фильм запомнился как раз благодаря его непосредственной и легкой игре, благодаря тому, как блестяще он исполнил свою роль. Ему удалось заинтересовать детей всего Союза русскими сказками. А это дорогого стоит.

Тем удивительнее, что после такой звездной роли Монастырский нигде не снимался. До «Неведомых дорожек» он сыграл эпизодическую роль в ленте «Карнавал», а вот после наступили подростковый кризис и отсутствие предложений.

Так что интервью у известного актера Романа Монастырского взять не получится, экранный Митя оставил кино. Да и чем занимается сейчас, тоже неизвестно. Но вот посмотреть на него можно.

Правда, узнать в этом взрослом седовласом мужчине героя советской сказки уже нет никакой возможности.

Митя из фильма «Там на неведомых дорожках…»: не узнаете мальчика в этом рослом здоровяке
Фото: Кадр из фильма «Там, на неведомых дорожках...» (1982), кадр из программы «Тайны советского кино»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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