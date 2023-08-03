Мистика, не иначе: в эти детали смерти Мирошниченко сложно поверить

Несколько дней назад актриса Ирина Мирошниченко была госпитализирована с осложненной формой гриппа в одну из московских больниц. Медики боролись за жизнь знаменитости, но не смогли справиться с тяжелой болезнью. Смерть артистки повергла в шок не только ее близких, но и многочисленных поклонников. При этом некоторые уверены, что Мирошниченко чувствовала приближение смерти.

Как оказалось, за полгода до госпитализации звезда сцены начала вести затворнический образ жизни. Она не стала общаться с большинством знакомых и практически не выходила из дома. И даже перестала появляться на сцене.

Артистка была уверена: ей в любой момент может стать плохо, а врачи не успеют на помощь. Поэтому все дни она проводила в своем доме, чтобы иметь возможность вызвать карету скорой помощи как можно быстрее.

Однако предостережения не помогли Мирошниченко. Как передают СМИ, она почувствовала себя плохо в свой день рождения, 24 июля, а в больницу обратилась только спустя несколько дней. Уже в клинике медики диагностировали грипп и ввели ее в искусственную кому, но это не помогло победить болезнь — артистка скончалась, так и не приходя в сознание.