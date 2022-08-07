Мистика: Ковальчук повторила злую участь Швецовой из «Тайн следствия»

Автор детективных историй о Марии Швецовой призналась, что пережила череду мистических совпадений. По признанию Елены Топильской, сюжеты, вышедшие из-под ее пера, сказались как на ее жизни, так и на судьбе Анны Ковальчук.

К примеру, сцена описания пожара в книге привела к реальному возгоранию по соседству с писательницей, а следом за свадьбой главной героини «Тайн следствия» последовало замужество и Топильской. Куда меньше повезло актрисе.

«Развелась Маша Швецова — развелась Анна Ковальчук. Устроили Маше счастливую любовь в сериале — и Анне вновь повезло», — цитирует сценаристку издание «Культурология ».

Топильская осознала, что впредь должна аккуратнее прописывать сюжетные линии Швецовой и ее коллег. Многие из них, кстати, основаны на реальных событиях, поскольку за плечами у писательницы 17 лет работы в прокуратуре.