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Мистика: Ковальчук повторила злую участь Швецовой из «Тайн следствия»

7 августа 2022 13:36
Мистика: Ковальчук повторила злую участь Швецовой из «Тайн следствия»

Сценаристке пришлось прописывать сюжет осторожнее.

Автор детективных историй о Марии Швецовой призналась, что пережила череду мистических совпадений. По признанию Елены Топильской, сюжеты, вышедшие из-под ее пера, сказались как на ее жизни, так и на судьбе Анны Ковальчук.

К примеру, сцена описания пожара в книге привела к реальному возгоранию по соседству с писательницей, а следом за свадьбой главной героини «Тайн следствия» последовало замужество и Топильской. Куда меньше повезло актрисе.

«Развелась Маша Швецова — развелась Анна Ковальчук. Устроили Маше счастливую любовь в сериале — и Анне вновь повезло», — цитирует сценаристку издание «Культурология».

Топильская осознала, что впредь должна аккуратнее прописывать сюжетные линии Швецовой и ее коллег. Многие из них, кстати, основаны на реальных событиях, поскольку за плечами у писательницы 17 лет работы в прокуратуре.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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