Мистика какая-то: ведьма из «Мастера и Маргариты» почти не изменилась за 20 лет

Широкую известность Анне Ковальчук принес детективный сериал «Тайны следствия». Но она успевала появляться и в других проектах — например, в 2005 году она снялась в «Мастере и Маргарите» у Владимира Бортко. Режиссер утвердил Анну в картину почти сразу, заявив, что в ней есть черты настоящей ведьмы эпохи Булгакова. Если ранее Ковальчук отказывалась от съемок даже в купальниках, то ради экранизации легендарного произведения она предстала на экране полностью обнаженной.

Вокруг «Мастера и Маргариты» ходит немало мистических слухов: говорят, что над исполнителями ролей в экранизациях романа тяготеют страшные проклятия. Поклонники нашли мистику и в отношении Анны — за прошедшие почти 20 лет с момента премьеры сериала актриса не изменилась. Сейчас 45-летняя звезда выглядит так же молодо, как и ее Маргарита.