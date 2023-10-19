Мистика какая-то: Киркоров загремел в психбольницу из-за проклятия Гоголя

За некоторыми произведениями русской литературы закрепилась не самая благоприятная репутация. Ходят слухи, что при попытках их экранизаций актеры, задействованные в ролях, сталкиваются с проклятиями. Чаще всего в таком злом роке «подозревают» произведения Николая Гоголя.

Достаточно вспомнить советский «Вий», на съемках которого чуть не пострадали Наталья Варлей и Леонид Куравлев. На своем опыте мистику ощутил даже Филипп Киркоров. В 2001 году певец получил роль черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». О своем решении принять это предложение исполнитель в итоге пожалел.

«Уже через два дня я заболел так, что чуть не умер. Потом начался жуткий период в жизни, все кувырком», — рассказывал в прошлых интервью Киркоров.

Проклятие отразилось на всех сферах жизни артиста. Уже вскоре распался брак певца с Аллой Пугачевой. Имя исполнителя начали связывать с публичными скандалами, а вскоре он даже загремел в психбольницу. Поп-королю потребовалось несколько лет, чтобы восстановиться после череды тех событий.