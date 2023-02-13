Мистика и несчастья: вот что происходило с актерами «Вечеров на хуторе близ Диканьки» после съемок

Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» ассоциируется с новогодними праздниками и зимним волшебством. Даже несмотря на присутствие в этой истории черта и другой нечисти, зрители считают эту советскую картину смешной и сказочной. Хотя у актеров сложились другие впечатления.

После съемок с некоторыми артистами приключились по-настоящему страшные события. Например, Юрий Тавров, сыгравший кузнеца Вакулу, вскоре спился и забросил свою карьеру. В любви у него тоже были сплошные неудачи, он дважды пережил развод.

Другому актеру Николаю Яковченко удалось исполнить в этом фильме роль знахаря. Он был успешен и до участия в проекте, но именно после съемок в этом кино его дочь умерла от рака. Это событие изменило мужчину, и он пристрастился к алкоголю.

Людмиле Мызниковой повезло чуть больше. Она обрела счастье в личной жизни и не была зависима от спиртного. Однако девушка быстро прекратила съемки в других фильмах и пропала из поля зрения поклонников.