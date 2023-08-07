Мистическое совпадение: страшные детали смерти жены Паулса предали огласке

Композитор Раймонд Паулс готовится к похоронам супруги. Женщина ушла из жизни неожиданно. 2 августа Светлана упала у себя дома и пожаловалась на боль в ноге. Ее отправили в больницу, где после обследовании врачи настояли на проведении операции. К сожалению, хирургическое вмешательство супруга композитора не перенесла. Медики обнаружили у нее онкологическое заболевание, которое уже привело к образованию метастаз.

По словам друга семьи Ильи Резника, Раймонд Паулс мог предчувствовать скорую трагедию в семье. Недавно он написал произведение под названием «Реквием», что уже тогда насторожило поэта. По мистическому стечению обстоятельств, новая композиция Паулса оказалась пророческой.

Композитор тяжело переживает смерть супруги. Он находит утешение в том, что Светлане при благополучном исходе операции угрожала бы жизнь, полная боли и тяжелой борьбы с болезнью, передает портал МК.