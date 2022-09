Мистическое совпадение или злой рок: про Уитни Хьюстон никто не должен был узнать

Уитни Хьюстон стала звездой не благодаря, а вопреки. Ее актерские и вокальные данные не вызывают сомнений, но то, что карьера артистки стала успешной, не иначе как чудом не назовешь.

До сих пор неизвестно, что это было, мистическое совпадение или злой рок, но в детстве с будущей певицей случилась история, которая могла поставить крест на ее будущем. Во время игры с братом Хьюстон получила травму горла. Врачи отметили, что знаменитости повезло: еще чуть-чуть и она не смогла бы не только петь, но и говорить.

Другой факт, который говорит о том, что о Хьюстон никто не должен был узнать, касается фильма «Телохранитель». Именно он принес певице всемирную славу. Однако оказалось, что изначально артистка отказалась в нем сниматься, поскольку ей не понравился характер ее героини. К счастью, она поддалась на уговоры своего партнера, актера Кевина Костнера, и все же согласилась на участие в проекте, изменившем ее жизнь и подарившем миру новую версию песни I Will Always Love You.