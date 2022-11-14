Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мистическая роль преследует: «Ночной дозор» аукнулся Вержбицкому спустя много лет

Мистическая роль преследует: «Ночной дозор» аукнулся Вержбицкому спустя много лет

14 ноября 2022 06:50
Мистическая роль преследует: «Ночной дозор» аукнулся Вержбицкому спустя много лет

Актер застрял в амплуа злодеев. 

 

Зрители любят Виктора Вержбицкого благодаря его ролям загадочных героев, один из таких — предводитель темных сил Завулон в «Ночном дозоре».

В одном из интервью «Комсомольской правде» Вержбицкий пожаловался, что Завулон и другие отрицательные роли «преследуют» его. Впрочем, артист относится к этому философски и считает, что занял в кино свою нишу. Актер добавляет, что отрицательные роли дарят ему определенное очищение:

Мистическая роль преследует: «Ночной дозор» аукнулся Вержбицкому спустя много лет

«Когда играешь злодея, весь негатив, что в тебе накопился, отдаешь этой роли, вымещаешь на персонаже все плохое. Я ведь живой человек со своими недостатками и достоинствами, плохими и хорошими качествами. В общем, все отрицательное я передаю своему герою. И происходит некое очищение. Мне это представляется интересным и забавным».

Фото: Кадр из фильма «Ночной дозор», 2004, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video