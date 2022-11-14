Мистическая роль преследует: «Ночной дозор» аукнулся Вержбицкому спустя много лет

Зрители любят Виктора Вержбицкого благодаря его ролям загадочных героев, один из таких — предводитель темных сил Завулон в «Ночном дозоре».

В одном из интервью «Комсомольской правде » Вержбицкий пожаловался, что Завулон и другие отрицательные роли «преследуют» его. Впрочем, артист относится к этому философски и считает, что занял в кино свою нишу. Актер добавляет, что отрицательные роли дарят ему определенное очищение: