Мистическая роль преследует: «Ночной дозор» аукнулся Вержбицкому спустя много лет
Актер застрял в амплуа злодеев.
Зрители любят Виктора Вержбицкого благодаря его ролям загадочных героев, один из таких — предводитель темных сил Завулон в «Ночном дозоре».
В одном из интервью «Комсомольской правде» Вержбицкий пожаловался, что Завулон и другие отрицательные роли «преследуют» его. Впрочем, артист относится к этому философски и считает, что занял в кино свою нишу. Актер добавляет, что отрицательные роли дарят ему определенное очищение:
«Когда играешь злодея, весь негатив, что в тебе накопился, отдаешь этой роли, вымещаешь на персонаже все плохое. Я ведь живой человек со своими недостатками и достоинствами, плохими и хорошими качествами. В общем, все отрицательное я передаю своему герою. И происходит некое очищение. Мне это представляется интересным и забавным».