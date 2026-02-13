«Мистера Ногтя» прямо сейчас смотрит почти вся страна: вот еще 3 шедевра с Робаком, где он не бандит-бизнесмен, а семьянин

И два проекта из трех будут ну очень печальными.

Александр Робак давно закрепился в сознании зрителей как мастер ролей «крутых парней»: в «Эпидемии», «Мусорщике» и «Наследстве» он убедительно играл жёстких, прагматичных героев – бандитов, бизнесменов, авантюристов.

Но за этим амплуа скрывается актёр широкого диапазона: в ряде проектов Робак раскрывается как трогательный семьянин, человек с уязвимостью и глубокой эмоциональной жизнью.

Сейчас, когда сериал «Мистер Ноготь» возглавил топ‑10 «Кинопоиска», обогнав «Иллюзию обмана 3», вспомним три работы, где Робак – не «решала», а муж и отец.

«Шторм» – следователь, который ради семьи идёт на преступление. Герой Робака переживает личную трагедию: его жена тяжело больна. В отчаянной попытке спасти её он берёт взятку – и этот шаг обнажает отчаянную любовь мужа. «Вечная зима» – отец, потерявший сына. Здесь Робак играет почти без слов: через взгляды, паузы, сдержанные жесты. Это роль о боли, о поиске смысла, о том, как семья держится на краю пропасти. Ни капли бравады – только человеческая правда. «Домашний арест» – простой крановщик Самсон, который становится кандидатом в мэры. Несмотря на комичный антураж, герой Робака – человек семьи: он любит жену, заботится о детях, и его «политическая карьера» – попытка отстоять дом и близких.

Эти роли доказывают: Александр Робак – не заложник амплуа. Он умеет быть разным – от жёсткого антигероя до нежного семьянина. И «Мистер Ноготь», где он осваивает маникюрное дело ради семьи, лишь подтверждает это.