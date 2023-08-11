Мистер Олимпия, не меньше: Акопян без одежды похож на Шварценеггера

Знаменитый фокусник Амаяк Акопян прославился еще в СССР. Будучи сыном иллюзиониста Арутюна Акопяна, он с раннего детства был на представлениях и даже участвовал в них в качестве ассистента. Но заниматься цирковым ремеслом он мечтал не всегда. В детстве у него были очень разнообразные интересы, которые всегда поощрялись родителями.

Еще в школьные годы Амаяк Арутюнович успел позаниматься танцами, фехтованием, живописью, спортом. Во всем он добивался неплохих результатов. На шоу Андрея Малахова, гостем которого стал иллюзионист, продемонстрировали фотографию тех лет. На ней Акопян предстает в непривычном для зрителей образе подкачанного культуриста. Поклонники артиста остались в шоке: он выглядел как молодой Арнольд Шварценеггер. Но в итоге Амаяк решил связать свою жизнь с искусством иллюзии, а о спортивном прошлом почти не вспоминает.

Сам Акопян признается, что уже давно не был в такой хорошей физической форме.