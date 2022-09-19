Миссия по омоложению невыполнима: вы едва узнаете Тома Круза сейчас

Поклонники Тома Круза негодуют. Казалось бы, еще вчера актер был настоящим красавцем, но теперь от этого мачо и след простыл. Сегодня звезду Голливуда не так-то просто узнать.

Этому есть простое объяснение: годы берут свое. Впрочем, актер не пожелал расставаться со своей молодостью и направился прямиком в кабинет косметолога. Правда, вышел оттуда далеко не с идеальным результатом. Миссия по омоложению оказалась невыполнима даже для Круза, лицо которого стало слишком одутловатым. Об этом в беседе с изданием «Комсомольская правда» поведала дерматолог-косметолог Ирина Нельга.

Эксперт обратила внимание на чересчур гладкий лоб знаменитости, уточнив, что это результат действия филлеров. При этом специалисты, к которым обратился актер, не стали закалывать гусиные лапки вокруг его глаз. И это сыграло со звездой злую шутку: теперь морщины предательски выдают его возраст.