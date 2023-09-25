Миссис Вселенной стала пышная россиянка с выдающимися губами: от ее фото все в шоке

В США прошел конкурс «Мисс Вселенная», победу в котором пытались одержать 72 красотки из разных стран мира. Но корона досталась претендентке из России. Соотечественники не спешат радоваться за Ольгу Каменскую из Нижнего Новгорода. Многие недоумевают, за какие же заслуги лучшей назвали именно ее.

На просторах Интернета есть снимки с финала состязания, на который блондинка явилась в леопардовом платье в пол. Этим она уже немало смутила россиян. К тому же большинству не понравилась внешность матери двоих детей. Лишний вес и выдающегося размера губы показались народу отвратительными.