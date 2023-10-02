Миссис Россия-Вселенная угодила в криминальный скандал: в ее дом нагрянула полиция

Победительницы конкурсов красоты должны обладать безупречной репутацией. Без этого им не пробиться на подобных мероприятиях. И, судя по всему, обладательница статуса «Миссис Россия-Вселенная-2020» Светлана Сергеева больше не сможет очаровать жюри. Ведь к ней в дом на днях нагрянула полиция.

Как выяснилось, интерес следователей возник после скандала в магазине «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге. Охранники магазина пытались остановить молодую пару на большом внедорожнике серебристого цвета, которая спешно уезжала, не оплатив товар.

Оказалось, что автомобиль Range Rover принадлежит именно Сергеевой. Красавица опровергла свое участие в скандале, заявив, что в это время находилась с ребенком дома. Что же касается ее автомобиля, то, по словам женщины, им часто пользуется родственники и друзья.

Вскоре следователи выяснили, что в этот день в машине была дочь Светланы с мужем. Полиция пришла в дом Сергеевой, чтобы пригласить ее наследницу дать показания.