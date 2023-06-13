Мисс Вселенную затравили за лишний вес: не поверите, как она выглядит сегодня

Американка Оливия Калпо прославилась на весь в мир в 2012 году, когда завоевала титул «Мисс Вселенная». Не все были согласны с ее победой, ведь девушка якобы обладала слишком внушительными формами. Что стало с Оливией спустя 11 лет?

Калпо никогда не была худышкой по меркам модельного бизнеса. Однако до размеров плюс-сайз ей тоже далеко. Но общественность все равно затравила американку за ее пышные бедра и немаленькую грудь, которые не соответствовали «канону».

Спустя годы Оливия ничуть не похудела. Она по-прежнему обожает откровенные наряды и уже не боится шквала критики. Так, в Каннах Калпо предстала в пикантном наряде, обнажившем ее декольте. Публика была ошарашена видом мисс Вселенной, которая затмила собой остальных гостей.

Оливия известна не только как модель, но еще и как актриса. Она снималась в картинах «Другая женщина», «Расправа» и «Красотка на всю голову». Личная жизнь 31-летней красавицы всегда была полна страстей. Лишь недавно Калпо остепенилась — она готовится выйти замуж за 27-летнего футболиста Кристиана Маккефри.