Мисс Вселенной 2022 стала пенсионерка из Челябинска: ее фото потрясло Россию

Назифе Османова из Челябинска одержала победу на конкурсе красоты, который проходил в Дубае. Россиянке удалось завоевать два титула: 61-летняя пенсионерка стала королевой Европы и мисс Вселенной этого года.

Османова пожертвовала многим ради заветной победы. Репетиции перед мероприятием отнимали уйму сил и времени. Жительница Челябинска участвовала в фотосессиях и конференциях до глубокой ночи, а вставать ей приходилось в четыре часа утра. Также россиянка усиленно работала над своим английским. Как показал результат, целеустремленность и упорство помогли Назиме Османовой заполучить желанную корону.

Женщина призналась, что, несмотря на все трудности, ради вожделенной победы она собрала в кулак все свои силы. Портал «Вечерний Челябинск» привел слова Османовой, как она была счастлива завоевать столь престижный титул. Модель поделилась, что отдыхать ей некогда, ведь скоро победительницу ждут фешен-мероприятия и показы. А еще Назиме Османовой предстоит поездка в столицу, где состоится очередной конкурс красоты.