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Мисс Вселенная в подметки не годится: как выглядит самая красивая белоруска

17 сентября 2023 08:45
Мисс Вселенная в подметки не годится: как выглядит самая красивая белоруска

Никакого ботокса и накачанных губ.

Конкурсы красоты давно утратили былой интерес зрителей, поэтому даже от шоу «Мисс Вселенная» большинство воротит нос. Мало кто готов восхищаться похожими друг на друга барышнями, которые, кажется, делали операции у одного и того же пластического хирурга. Совсем другой тренд задает первенство «Мисс Беларусь 2023».

В конкурсе заняли призовые места лишь естественные красотки. Среди других привлекательных участниц выделялась уроженка Минска Надежда Толстикова, получившая титул «Мисс топ-модель».

21-летняя девушка выбрала серьезную профессию: она готовится стать инженером-строителем и проектировать аэродромы и автодороги. При этом у Толстиковой есть все данные для модельной карьеры: изящные черты лица, высокий рост в 182 сантиметра, пышная копна волос и стройные ноги.

Мисс Вселенная в подметки не годится: как выглядит самая красивая белоруска

«Красотка, неземная», «Вот что значит природная красота», «Глаз радуется», — обсуждают девушку в соцсетях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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