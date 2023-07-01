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Мисс Вселенная из США показалась без макияжа: зрелище не для слабонервных

1 июля 2023 19:30
Мисс Вселенная из США показалась без макияжа: зрелище не для слабонервных

Пользователи разнесли ее в пух и в прах.

В прошлом году Брайан Нгуен победила в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Вселенная». Однако необычная внешность конкурсантки вызывала споры в американском обществе. Не все согласились с объективностью решения жюри.

Волну негатива вызывали снимки модели без макияжа. Оказалось, что под маской красотки скрывалась самая обычная полноватая дама. Под фотографией десятки юзеров оставили свои нелестные комментарии.

«Что это за черт?», «Это что, шутка?», «Ким Чен Ын», «Что это такое? Если она прекрасна, то я Бейонсе», — без стеснения писали люди.

Мисс Вселенная из США показалась без макияжа: зрелище не для слабонервных
Фото: соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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