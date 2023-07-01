Мисс Вселенная из США показалась без макияжа: зрелище не для слабонервных

Пользователи разнесли ее в пух и в прах.

В прошлом году Брайан Нгуен победила в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Вселенная». Однако необычная внешность конкурсантки вызывала споры в американском обществе. Не все согласились с объективностью решения жюри.

Волну негатива вызывали снимки модели без макияжа. Оказалось, что под маской красотки скрывалась самая обычная полноватая дама. Под фотографией десятки юзеров оставили свои нелестные комментарии.