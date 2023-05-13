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Мисс Москва и жена миллионера потеряла все в одночасье: ее свежее фото вызывает оторопь

13 мая 2023 19:45
Мисс Москва и жена миллионера потеряла все в одночасье: ее свежее фото вызывает оторопь

Красотка горько поплатилась за свою ошибку.

Когда-то жизнь Елены Бонд была похожа на сказку. Красавица гордо носила титул «Мисс Москва-99» и крутила роман с миллионером Юрием Мамоновым. Такому можно было только позавидовать.

Богатый избранник выполнял любые капризы любимой женщины — будь то частный вертолет для перемещений по городу или возможность блистать на сцене в качестве певицы. Но этого эффектной блондинке оказалось мало.

Бонд изменяла своему мужу-олигарху, чем и подписала себе приговор. Мамонов не сумел простить неверную супругу и выселил ее вместе с сыном в однушку на окраине Москвы. Потеряв все в одночасье, Елена засветилась в фильме для взрослых, чем только ухудшила свое положение.

С такой репутацией ей пришлось забыть о светском обществе и о возможности найти нового богатого мужа. К тому же с годами Бонд утратила свое былое очарование, и теперь ее внешность вызывает у публики не восхищение, а настоящую оторопь. Мисс Москва и жена миллионера потеряла все в одночасье: ее свежее фото вызывает оторопь

Фото: Global Look Press, кадр из программы «Прямой эфир»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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