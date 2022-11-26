Мишу из «Восьмидесятых» сейчас не узнать: как выглядит и живет актер

Маленький Саша Новицкий начал карьеру в кино с роли Миши, брата главного героя, в сериале «Восьмидесятые». Премьера картины состоялась еще 11 лет назад – и за это время юный актер вырос и превратился в красивого 16-летнего юношу.

Новицкий успел засветиться в еще нескольких проектах – «Интерны», «Снежинка», «Вангелия», «Пахан», «Тайна Снежной королевы», «Не вместе» и в других картинах. А дебютом артиста в кино стала маленькая роль в третьем сезоне «Глухаря».

Сегодня Александр Новицкий продолжает сниматься в кино, мелькает в рекламе, ведет мероприятия и выступает на концертах в качестве певца.

На следующий год запланирован новый фильм с участием актера, который будет называться «Русская жена».