Мишка Карась из «Ликвидации» оказался не так-то прост: на что он променял кино

Николай Спиридонов сыграл больше тридцати ролей, но запомнился зрителям как очаровательный беспризорник Мишка Карась из сериала «Ликвидация». За судьбой мальчишки зрители следили едва ли не внимательнее, чем за главным героем. Сегодня Николаю уже 28 лет и на экранах его давно не видно.

На момент съемок в «Ликвидации» Спиридонову было 12 лет. Это была пятая роль юного актера, и звездной болезнью после нее он не страдал. Мальчик продолжил играть в кино и учиться в школе.

Многие ожидали, что Николай будет получать актерское образование и построит карьеру в кинематографе, но молодой человек выбрал другой путь. Заработок актера Спиридонов посчитал слишком непостоянным. Он зажил обычной жизнью, женился и стал отцом. Ходят слухи, что именно молодая жена была против съемок Николая — ревновала любимого к партнершам по площадке.

Сегодня Спиридонов трудится заместителем директора магазина. Он не скрывает, что скучает по съемкам, но с 22 лет ни разу не появился на экране.