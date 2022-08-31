Мировая слава давно в прошлом: куда пропал бывший кумир миллионов и певец «с жабрами» Витас

Пронзительная «Опера № 2» в исполнении ранее неизвестного публике певца Витаса шокировала россиян в 2001 году. Исполнитель казался странным и непохожим на других звезд. А эксперты бились в попытках разгадать секрет его высокого голоса.

Витас охотно поддерживал вокруг себя атмосферу тайны, появляясь на сцене в причудливых костюмах. Все его наряды неизменно закрывали горло, из-за чего сплетники и вовсе начали сравнивать его с человеком-амфибией: говорили, что он прячет жабры. Российские слушатели быстро устали от его однотипной манеры исполнения, а вот в Китае Витас имел огромный успех. Вскоре число его фанатов из Азии значительно превысило россиян. К тому же постепенно от впечатляющих номеров на сцене певец перешел к скандалам. В 2013 году он стал участником автоаварии, в которой получила травмы велосипедистка. А в 2018 году соседи пожаловались на исполнителя, который стрелял холостыми по птицам из своего дома на Рублевке.

Сейчас 43-летний Витас больше не шокирует публику. Он стал настоящим семьянином и воспитывает вместе с супругой Светланой Гранковской троих детей: старшую дочку Аллу, сына Максима и малышку Алису, которая появилась на свет в прошлом году. Изредка он дает концерты в России для преданных фанатов и надеется еще раз объездить с гастролями Китай.