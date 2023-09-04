Мирошниченко дала от ворот поворот известному актеру: непонятно, на что рассчитывал

Актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа, ее похоронили на Троекуровском кладбище, и множество людей пришли проститься с великой артисткой. Среди них был и Владимир Долинский.

Он вспоминал, что в молодости почти не оставалось мужчин, которых не поразила бы Ирина Мирошниченко. Она была признанной красавицей, кружившей головы кавалерам и своей неземной внешностью, и манерой держаться, и невероятной харизмой. Владимир Долинский не стал исключением и тоже влюбился в актрису без памяти, даже пытался ухаживать за ней. Но после нескольких неудачных попыток Ирина Мирошниченко все же дала ему от ворот поворот.

Спустя многие годы актер напомнил подруге об этом случае и о том, как она его отшила. На что звезда невозмутимо ответила, что если бы она вела список всех отвергнутых мужчин, то он получился бы не меньше собрания сочинений Льва Толстого.