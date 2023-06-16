Мироновой пришлось уйти из «Ленкома» по веской причине: официальный комментарий

Мария Миронова проработала в театре «Ленком» больше четверти века. Россиян шокировала новость о том, что прославленная артистка в принудительном порядке уволена Марком Варшавером.

Об этом заявил коллега звездной блондинки Стас Садальский. Однако шоумен ввел публику в заблуждение. Уйти из любимого театра народной артистке пришлось по веской причине, к которой Варшавер не имеет никакого отношения.

В социальных сетях Миронова дала официальный комментарий, в котором раскрыла все карты. Звезда уточнила, что Марк Борисович не заставлял ее писать заявление об уходе, а, напротив, предлагал множество новых ролей. Но от дальнейшей работы знаменитость отказалась.

«Это ситуация, связанная с большим количеством съемок и выпуском моего продюсерского спектакля», — подчеркнула Миронова.

Актриса отметила, что больше не выйдет на сцену любимого театра из-за «собственной занятости и маленького ребенка».